طلب عجيب من متصل بمذيعة مصرية على الهواء (فيديو)

وجه متصل للإعلامية المصرية أسماء مصطفى، وعلى الهواء مباشرة، طلبا عجيبا حيث أراد منها رؤية والدها ووالدتها.

وقال المتصل للمذيعة: "لدي طلب ياريت تحققيه، أريد رؤية والدك ووالدتك الذين قاموا بتربيتك على الشاشة".

وأضاف: "إنتى جميلة وكلامك جميل ربنا يحميكي ويحفظك"، موضحا أنه يبلغ من العمر 75 عاما وسوف يرتدي بدلة أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية لكي ينتخب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.