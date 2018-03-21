طلب عجيب من متصل بمذيعة مصرية على الهواء (فيديو)
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وجه متصل للإعلامية المصرية أسماء مصطفى، وعلى الهواء مباشرة، طلبا عجيبا حيث أراد منها رؤية والدها ووالدتها.
وقال المتصل للمذيعة: "لدي طلب ياريت تحققيه، أريد رؤية والدك ووالدتك الذين قاموا بتربيتك على الشاشة".
وأضاف: "إنتى جميلة وكلامك جميل ربنا يحميكي ويحفظك"، موضحا أنه يبلغ من العمر 75 عاما وسوف يرتدي بدلة أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية لكي ينتخب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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