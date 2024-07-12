ومن بين المدعوين لحضور حفل زفاف أنانت أمبابي، رئيسا الوزراء البريطانيين السابقين توني بلير وبوريس جونسون، والرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية" أمين بن حسن الناصر، وعائلة كارداشيان الأمريكية، والمغنية البريطانية أديل، والمغنية الأمريكية لانا ديل ري، ومغني الراب الكندي دريك، ولاعب الكرة البريطاني السابق ديفيد بيكهام.

وأسرة أمباني لم تؤكد قائمة المدعوين التي تناقلتها وسائل الإعلام.

وسيتزوج أنانت أمباني (29 عاما) صديقته منذ فترة طويلة، راديكا ميرشانت، فيما أطلق عليه كثيرون حفل زفاف العام.

وتقام الاحتفالات في "مركز جيو العالمي للمؤتمرات" الذي يمتلكه أمباني في مومباي، ومنزل الأسرة، في تتويج لاحتفالات دامت أشهرا، وتضمنت عروضا لعدد من مشاهير نجوم البوب ومنهم ريهانا وجاستن بيبر.

وتبدأ احتفالات الزفاف التي تستمر أربعة أيام بحفل زفاف هندوسي تقليدي اليوم الجمعة يليه حفل استقبال كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفرضت الشرطة تحويلات مرورية من الجمعة إلى الإثنين في محيط موقع حفل الزفاف للتعامل مع تدفق الضيوف الذين سيسافرون جوا إلى مدينة مومباي، حيث تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث فيضانات وعطلت الرحلات الجوية الأسبوع الماضي.

وموكيش أمباني (66 عاما) والد العريس، هو "أغنى رجل في آسيا وتاسع أغنى رجل في العالم بثروة صافية تقدر بمائة وستة عشر مليار دولار"، بحسب مجلة "فوربس".

وتعد شركة "أمباني ريلاينس إندستريز" تكتلا ضخما، يتجاوز متوسط إيراداته السنوي مائة مليار دولار، وتتراوح أنشطتها من البتروكيماويات والنفط والغاز وحتى الاتصالات وتجارة التجزئة.

وتمتلك أسرة أمباني من بين أصول أخرى مبنى سكنيا خاصا من سبعة وعشرين طابقا في مومباي، يحمل اسم "أنتيلا" وتبلغ قيمته مليار دولار.

والمبنى يضم ثلاثة مهابط للمروحيات ومرآب سيارات يتسع لمائة وستين سيارة وقاعة عرض سينمائي خاصة وحوض سباحة، ومركزا للياقة البدنية.

ويشرف أنانت، نجل أمباني، على توسعات نشاط المجموعة في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، كما أنه يدير مركزا لإنقاذ الحيوانات مساحته ثلاثة آلاف فدان، في جامناغار بولاية جوجارات، مسقط رأس العائلة.

أما العروس، راديكا ميرشانت (29 عاما) فهي ابنة قطب صناعة الأدوية فيرين ميرشانت، ومديرة التسويق لشركته "إنكور هيلثكير" وفقا لمجلة "فوغ".

ويقول منتقدو أمباني إن شركته "ازدهرت بشكل رئيسي بسبب علاقاته السياسية إبان عهد حكومات حزب المؤتمر في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وبعدها في ظل حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ عام 2014".

وفي بداية شهر يوليو نظم الملياردير موكيش أمباني وزوجته نيتا حفل زفاف جماعي لأكثر من 50 من الأزواج ذوي الدخل المحدود في نافي مومباي كجزء من احتفالات ما قبل زفاف ابنهم الأصغر أنانت أمباني.

المصدر: "أسوشيتد برس"