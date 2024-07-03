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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 11:09 GMT

    أغنى رجل في الهند ينظم حفل زفاف جماعي لأكثر من 50 من الأزواج ذوي الدخل المحدود

    نظم الملياردير موكيش أمباني وزوجته نيتا حفل زفاف جماعي لأكثر من 50 من الأزواج ذوي الدخل المحدود في نافي مومباي يوم الثلاثاء كجزء من احتفالات ما قبل زفاف ابنهم الأصغر أنانت أمباني.

    ومن المقرر أن يقيم العروسان أنانت أمباني وخطيبته راديكا ميرشانت حفل الزواج في 12 يوليو المقبل، وذلك بعد "حفل ما قبل الزفاف" الذي أقيم في شهر مارس الماضي، حيث كان من بين الضيوف الذين حضروا الحفل مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس ومؤسس ميتا مارك زوكربيرغ والرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيغر وإيفانكا ترامب ونجمة البوب ريانا.

    ويعد موكيش أمباني أغنى شخص في آسيا بثروة تبلغ 121 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

    وشركة Reliance Industries التي تملكها هي عبارة عن تكتل ضخم يبلغ إيراداته السنوية أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، وتشمل أعمالها البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة.

    المصدر: AP

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