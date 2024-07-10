رخصتونا معاكم.. بطل حريم كريم يهاجم جمهور حفل بلونديش الداعمة لـ إسرائيل في الساحل: بكلم بتوع إيجيبت والمدارس الانترناشونال pic.twitter.com/AANFoUv6EA — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) July 10, 2024

إقرأ المزيد مطالبات واسعة في مصر لإلغاء حفل مطربة كندية شهيرة لهذا السبب!

وقال الفنان المصري الشاب في فيديو له: "بكلم بتوع إيجيبت والمدارس الإنترناشونال مش عامة الناس اللي لا حول لهم ولا قوة رخصتوا نفسكم ورخصتونا معاكم".

وانطلقت حملة كبيرة على مواقع التواصل تُطالب نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بإلغاء حفل الدي جي BLondish في مصر، بسبب دعمها للكيان الإسرائيلي وترويجها للمثليّة الجنسية.

الحملة التي أطلقها النشطاء في مصر، جاءت عقب إعلان بلونديش عن خريطة حفلاتها لصيف 2024، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث تبين أنها تنوي زيارة مصر وإقامة حفلة فنية في الساحل الشمالي بتاريخ 26 يوليو الجاري.

من جهته، أعلن المحامي المصري، عمرو عبد السلام، أنه وجه إنذارا إلى نقابة الموسيقيين بضرورة إلغاء الحفل، مؤكدا ان الشعب المصري لن يسمح باستقبال المغنية الكندية التي تجاهر بدعمها لإسرائيل بشكل واضح.

وأشار عبد السلام إلى أن نقابة الموسيقيين تقوم بإصدار تصاريح عشوائية، دون البحث والتدقيق في سِجل الفنان الأجنبي ومواقفه وبذلك تورط الشعب المصري بأكمله.

الدي جي والمنتجة الموسيقية الكندية بلونديش، تقدم يوم 26 يوليو الحالي، حفلها في الساحل الشمالي، ضمن جولة عالمية تقيمها تحت عنوان "أبراكادابرا- Abracadabra".

الحفل تتولى تنظيمه شركة منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 6000، و 2500، و 3500 جنيه.

وتشارك الدي جي الكندية، في حفلات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، المقرر اقامتها بالساحل الشمالي، في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

المصدر: RT + القاهرة 24