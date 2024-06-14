مطالبات واسعة في مصر لإلغاء حفل مطربة كندية شهيرة لهذا السبب!

طالب الجمهور المصري بإلغاء حفل المغنية الكندية بلونديش المقرر إقامته الشهر المقبل بالساحل الشمالي، بسبب دعمها لإسرائيل ووصفها "للفلسطينيين بالإرهابيين".

وتصدر اسم المطربة الكندية بلونديش، محركات البحث داخل مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب حفلها المقرر إقامته يوم 26 يوليو 2024 المقبل بالساحل الشمالي، إذ طالب الجمهور المصري بإلغاء حفلها.

وأعلنت المغنية الكندية بلونديش، عن حفلاتها خلال صيف 2024، وذلك عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمن هذه الحفلات حفل في مصر بالساحل الشمالي.

وبمجرد إعلانها عن الحفل، طالب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بإلغاء حفلها في مصر.

وأكد الكثيرون أنه غير مرغوب في وجودها بمصر، خاصة أنها أحيت في وقت سابق عددا من الحفلات في إسرائيل.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورات للمغنية بلونديشن، حيث وصفت "الفلسطينيين بالإرهابيين"، وذلك من خلال منشور سابق نشرته عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل، فيما تعتبر من أكبر الفنانات في العالم دعما لإسرائيل، ما دفع الجمهور المصري للمطالبة بإلغاء حفلها على الفور.

إقرأ المزيد

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية