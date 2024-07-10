إقرأ المزيد مصر.. فيديو فاضح لبلوغر مشهورة يثير ضجة والأمن يتحرك

وأفادت التحريات بأن البلوغر محمد سامي قام ببث فيديو، ادعى تعرضه للاعتداء من قبل أشخاص خلال عودته للمنزل، وأُلقي القبض عليه بعد رصد البث المباشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

وكان سامح سمير، دفاع البلوغر محمد سامي، قد صرح في وقت سابق لموقع "القاهرة 24" قائلا: "موكلي متهم ببث فيديو ادعى تعرضه للاعتداء من قبل أشخاص خلال عودته للمنزل، وأُلقي القبض عليه بعد رصد البث المباشر على صفحته الشخصية".

وأضاف أن "البلوغر محمد سامي لديه عدد كبير من المتابعين تخطى 1.5 مليون متابع على فيسبوك".

المصدر: "القاهرة 24"