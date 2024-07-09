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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 12:26 GMT

    مصر.. فيديو فاضح لبلوغر مشهورة يثير ضجة والأمن يتحرك

    انتشر مقطع فيديو مخل وغير أخلاقي للبلوغر هدير عبد الرازق، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار حالة من الجدل.

    مصر.. فيديو فاضح لبلوغر مشهورة يثير ضجة والأمن يتحرك
    مصر.. فيديو فاضح لبلوغر مشهورة يثير ضجة والأمن يتحرك
    مشهد من الفيديو

    وبدأ اسم هدير عبد الرازق يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ، متسائلين عن حقيقة الفيديو المنتشر لها وإن كانت هي أم لا، لتخرج والدتها في تصريحات لها وتؤكد أنها ابنتها التي ظهرت في الفيديو، وعلمت بالواقعة من أحد الأصدقاء المقربين، مؤكدة أن ابنتها في حالة نفسية سيئة.

    وأقدمت البلوغر هدير عبد الرازق على الانتحار باستخدام سكين، لكن أنقذها شقيقها على آخر لحظة.

    واستكملت والدة البلوجر هدير عبد الرازق: اللي ظاهر في الفيديو هو طليق البلوغر، ولم تكن تعلم أنه يصورها خلال العلاقة الزوجية.

    وقالت مصادر أمنية، إنه يتم إجراءات الفحص بشأن انتشار فيديو إباحي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة للبلوغر هدير عبد الرازق، تظهر فيها مع شاب في أوضاع إباحية.

    وأضافت المصادر أن الأمن يفحص الفيديو لبيان توقيت تسجيله، والتأكد من هوية أبطاله، وتحديد الأماكن التي تم تصويره فيها، ومن المسؤول عن تسريب ذلك الفيديو الذي من شأنه التحريض على الفسق والفجور.

    المصدر: القاهرة 24

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