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مصر.. بلاغ للنائب العام ضد "البلوغر" هدير عبد الرازق

أخبار العالم العربي

مصر.. بلاغ للنائب العام ضد
RT / Youtube
"البلوغر" هدير عبد الرازق
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تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد "البلوغر" الشهيرة هدير عبد الرازق، نظرا لسلوكها المنافي للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المحامي في بلاغه بأن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي على الإنترنت، حسب ما نشره موقع "القاهرة 24" الإخباري.

وأضاف المحامي أنه تقدم ببلاغه لوجود مخالفة تحت بند جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة.

وتصل العقوبات إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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