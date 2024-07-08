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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 20:47 GMT

    مصر.. بلاغ للنائب العام ضد الطالبة صاحبة واقعة الرقص في حفل التخرج بأسيوط

    تقدم  المحامي المصري وائل فخر الدين، ببلاغ للنائب العام ضد الشابة سمر عنتر صاحبة واقعة الرقص في حفل التخرج بجامعة أسيوط، للتحقيق، بعد انتشار فيديو آخر لها وهي تقول "ألفاظا خارجة".

    مصر.. بلاغ للنائب العام ضد الطالبة صاحبة واقعة الرقص في حفل التخرج بأسيوط

    وقال المحامي في بلاغه: "إن المقدم ضدها البلاغ ظهرت بفيديو صوت وصورة على السوشيال ميديا، كرد على منتقديها لرقصها بحفلة تخرجها، وأطلقت ألفاظا خارجة لا تتناسب مع مجتمعنا المصري وتقاليده وأخلاقه".

    وبين أنه جاء على لسانها "صراحة تلك الألفاظ" - نعتذر عن ذكرها - وأنها "اخترقت قيم المجتمع".

    وأضاف المحامي فخر الدين: "الفيديو شاهده القريب والبعيد من داخل جمهورية مصر العربية ومن خارجها، لذلك ولأننا نسعى دائما جاهدين للحفاظ على أخلاقيات المجتمع المصري، وما لاحظناه ولمسناه في الآونة الأخيرة من المجهود المبذول من سيادتكم للقضاء على تلك الظواهر الجديدة على مجتمعنا، نلتمس من سيادتكم اتخاذ ما يلزم التحقيق في تلك الواقعة".

    وكانت الطالبة سمر عنتر قد أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فديو لها وهي ترقص في حفل التخرج الخاص بدفعتها، فيما أوضحت الشابة أن ما فعلته طريقة للتعبير عن فرحتها، ودافع عنها آخرون.

    المصدر: "القاهرة 24"

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