طالبة مصرية تثير جدلا واسعا برقصها "المميز" خلال حفل تخرجها بجامعة أسيوط

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة مصرية وهي ترقص في حفل التخرج الخاص بدفعتها، موجة من الانتقادات، فيما أوضحت الطالبة أن ما فعلته طريقة للتعبير عن فرحتها.

وتعرضت الطالبة المصرية سمر عنتر لهجوم وموجة من الانتقادات بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص في حفل التخرج الخاص بدفعتها، بثوب الخريجين وقبعة التخرج بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط.

وردت الطالبة سمر عنتر على الانتقادات التي تعرضت لها، موضحة أن "ما فعلته طريقة للتعبير عن فرحتها بالتخرج في وجود عائلتها وأصدقائها".

وقالت: "أنا لا أريد أن أبرر لكن هذه كانت حفلة تخرجي، وأنا طلعت رقصت عادي لا يوجد حاجة لافتة، يوجد أناس يرقصون في الفرح هل الفرح يفرق عن حفلة التخرج".

كما أوضحت سمر عنتر خلال مداخلة هاتفية على أحد البرامج أنها "بطلة تايكوندو ولم تعمل أي تجاوز". بينما انهارت بالبكاء أثناء حديثها.

وحذرت كل من أساء إليها أو أساء لجامعتها، وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية