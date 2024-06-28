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مصر.. عشرينية تنتحر من شرفة منزلها بعد صدور حكم بسجن خطيبها 7 سنوات

مجتمع

مصر.. عشرينية تنتحر من شرفة منزلها بعد صدور حكم بسجن خطيبها 7 سنوات
Legion-Media
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أقدمت شابة مصرية بالغة من العمر 20 سنة على وضع حد لحياتها بالقفز من شرفة منزلها بأوسيم إحدى مدن محافظة الجيزة، بعد صدور حكم بالسجن ضد خطيبها.

وتوصل فريق البحث الجنائي بمركز أوسيم، لأسباب سقوط فتاة من شرفة مسكنها بدائرة القسم، حيث تبين من خلال جمع المعلومات والتحريات أن الفتاة التي تدعى آمنة والبالغة من العمر 20 سنة، قامت بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها، عقب صدور حكم بالسجن المشدد 7 سنوات ضد خطيبها، الأمر الذي جعلها تعاني من حالة اكتئاب دفعها للانتحار حزنا عليه.

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وكانت الإدارة العامة لأمن الجيزة، تلقت إخطارا، يفيد بسقوط فتاة من شرفة شقتها ووفاتها، وبالانتقال والفحص تبين أنها تعاني من جروح في الرأس وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم نتيجة سقوطها.

هذا ونقلت الجثة إلى المشرحة، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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