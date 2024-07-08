وخلال التحضيرات لرالي "الهضبة" قاد النائب بنفسه سيارة مجهزة للرالي، إلا أنه تعرض لحادث طفيف على أحد المنعطفات داخل البلدة، وخرجت السيارة عن مسارها وارتطمت عجلتها بعائق على جانب الطريق، وجرى تغيير الإطار لتستكمل التحضيرات.

للصراحة ما شفت اي فرق بين سواقة سامي الجميل بالرالي وبين تعاطيه بالسياسة. التنين نفس النتيجة: الفوتي بالحيط. pic.twitter.com/gOpua6Uv19 — Georgette (@GeorgetteSarkis) July 5, 2024

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شارك الجميل بالمرحلة الرسمية للسباق وقاد بنفسه مع معاون سائق.

وشكر الجميل بطل لبنان للراليات روجيه فغالي لمنحه فرصة المشاركة، ونشر عدداً من الصور عبر صفحته في "فيسبوك" من السباق، وعلق قائلا: "أود أن أشكر روجيه فغالي وكل الفريق على منحي الفرصة لأعيش هذه التجربة الأولى المذهلة خلف المقود والمشاركة في "Second Hill Climb - Bickfaya 2024" التي تنظمها ATCL".

وأضاف: "هذا هو لبنان الذي نريده، بلد الفرح والرياضة والتنافس الإيجابي".

المصدر: RT