مباشر

الطلبات الأخيرة

    "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى إعلام عبري يتحدث عن مروحيات تنقل جنودا جرحى
    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 11:50 GMT

    نائب لبناني يتعرض لحادث خلال مشاركته في سباق "رالي"

    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتعرض رئيس حزب "الكتائب" اللبناني النائب سامي الجميل لحادث خلال مشاركته في التجارب التحضيرية لرالي أقيم في منطقة بكفيا بجبل لبنان.

    نائب لبناني يتعرض لحادث خلال مشاركته في سباق

    وخلال التحضيرات لرالي "الهضبة" قاد النائب بنفسه سيارة مجهزة للرالي، إلا أنه تعرض لحادث طفيف على أحد المنعطفات داخل البلدة، وخرجت السيارة عن مسارها وارتطمت عجلتها بعائق على جانب الطريق، وجرى تغيير الإطار لتستكمل التحضيرات.

    وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شارك الجميل بالمرحلة الرسمية للسباق وقاد بنفسه مع معاون سائق.

    وشكر الجميل بطل لبنان للراليات روجيه فغالي لمنحه فرصة المشاركة، ونشر عدداً من الصور عبر صفحته في "فيسبوك" من السباق، وعلق قائلا: "أود أن أشكر روجيه فغالي وكل الفريق على منحي الفرصة لأعيش هذه التجربة الأولى المذهلة خلف المقود والمشاركة في "Second Hill Climb - Bickfaya 2024" التي تنظمها ATCL".

    وأضاف: "هذا هو لبنان الذي نريده، بلد الفرح والرياضة والتنافس الإيجابي".

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات الصواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)