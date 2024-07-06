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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 21:10 GMT

    مصر.. وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية في الأسواق

    كشف وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار يوم السبت، موعد انتهاء أزمة نقص بعض الأدوية التي تشهدها أسواق البلاد، مؤكدا أنه سيتم حل هذه المشكلة.

    مصر.. وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية في الأسواق
    AP

    وفي كلمة له خلال احتفالية "التأمين الصحي" بمرور 60 عاما على إنشائه، قال خالد عبد الغفار: "هناك نقص في الدواء في الأسواق ونمر بتحديات وظروف صعبة وكان هناك تأثير على سلاسل الإمداد محليا وعالميا، أثرت على إنتاج الشركات المحلية والعالمية والمستوردين، وهذا أدى إلى بعض النواقص في الأدوية".

    وأضاف عبد الغفار: "هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد بدأتا في أخد خطوات جدية لتعويض هذه النواقص بشكل فوري وإنهاء المشكلة بشكل دائم خلال أسابيع وفي أقل من شهرين وعودة الأمور لمجراها الطبيعي، ولا نشهد نواقص سواء في الإنتاج المحلي أو الإنتاج العالمي".

    وأردف وزير الصحة المصري: "تنسيق مستمر بين كافة جهات الدولة المعنية بصحة المواطن المصري".

    المصدر: RT

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