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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 07:57 GMT

    مصر.. فنانة مشهورة تتعرض لسرقة كبيرة من خادمتها وتقرر مسامحتها

    كشفت الفنانة المصرية المشهورة فاطمة عيد تفاصيل تعرضها للسرقة على يد خادمتها، وأشارت إلى أنها فوجئت باختفاء بعض المصوغات الذهبية الخاصة بها.

    مصر.. فنانة مشهورة تتعرض لسرقة كبيرة من خادمتها وتقرر مسامحتها

    وقالت عيد إنها اكتشفت أن خادمتها أخذت بعض الأشياء من منزلها، وحينما واجهتها أنكرت السرقة.

    وأوضحت في تصريحات لموقع "القاهرة 24": في دهب راح مني، ولقينا معاها البرفانات بتاعتنا، لكن مشوفتهاش وهي بتسرق، ولما واجهتها أنكرت، وربنا المعبود أي حاجة خدتها مسامحاها فيها، كله سلف ودين وأنا سيبتها لربنا.

    وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خادمة، تم اتهامها بسرقة فيلا الفنانة فاطمة عيد في مدينة 6 أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسرقة أموال ومشغولات ذهبية في فيلا الفنانة، وعلى الفور تم تكثيف البحث وبمراجعة كاميرات المراقبة داخل الفيلا، والكومباوند الشهير في أكتوبر، تبين أن الخادمة تعمل لدى فاطمة عيد، وارتكابها للجريمة.

    المصدر: القاهرة 24

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