مصر.. أول ظهور للفنانة فاطمة عيد بعد غياب عقب تورطها في إعلان "طبيب الكركمين"

ظهرت الفنانة المصرية فاطمة عيد، بعد تعرضها لهجوم واسع خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها في إعلان الكركمين بعد إلقاء القبض على الدكتور أحمد أبو النصر.

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وكشفت فاطمة عيد في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أنها ليس لديها علم بهذا الأمر تمامًا، وأن زوجها تلقى هذا الدواء وتشافى من الخشونة التي كان يعاني منها، قائلة: "جوزى أخد الكركمين وتعالج من الخشونة، ودلوقتي مفيهوش غلطة".

وقالت الفنانة فاطمة عيد إن زوجها تناول دواء الكركمين منذ نحو 5 سنوات؛ وذلك بسبب إصابته بـ خشونة في عظام ومفاصل قدميه، لكن قد نجح الكركمين في علاجه من الآلام التي كان يعاني منها.

وتابعت حديثها قائلة: "جوزي من 5 سنين كانت رجله بتوجعه جدًا ومكانش بيقدر جتى إنه يدوس عليها، ووقتها لقينا في التليفزيون إعلان زي إعلان الكركمين فـ قولنا نجيبه على أساس إنه ما دام نزله دعايا في التليفزيون يبقى حاجة كويسة، وفعلًا جبناه واستعمله من أول مرة وتاني مرة قالي إنه اتبتدي يلاقي تحسن".

كما أضاف زوج الفنانة فاطمة عيد، أنه خضع إلى علاج للخشونة من خلال تناوله الكركمين؛ وذلك لأنه يعلم أن الكركمين هي مادة مستخلصة من نبات الكركم.

واستكمل حديثه قائلًا: "جربت قبل كده حاجات خاصة بالخشونة بس كانت بتعملي مشاكل في المعدة، ولما لقيت الكركمين قولت كويس ما دام بيعالج المشكلة دي يبقى نجربه، وكنت باخده بمقدار نص معلقة كل يوم لمدة شهر على زبادي أو أي مشروب، وفعلًا لما عملت كده لقيت نفسي في آخر المدة بجري مش بمشي بس".

بينما أوضح زوج الفنانة فاطمة عيد، أن الصيدلي أحمد أبو النصر طلب منه ومن الفنانة فاطمة عمل إعلان لـ منتج الكركمين الخاص بها، وذلك كان على أساس أنهما تناولا الدواء وواثقين من صحته وفاعليته، فقال: طلب مننا نعمل الإعلان ورحبنا بيه وعملناهوله هدية من غير أي حاجة كـ دعاية، وأنا كنت جربت الدوا على نفسي فـ ماكنش فيه منه أي شك.

كما أشارت الفنانة فاطمة عيد، إلى أنه لا توجد أي علاقة تجمعها هي وزوجها بـ الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف بـ طبيب الكركمين، موكدة أنهم أخذوا منه الدواء فقط من أجل علاج زوجها وليس لهم علاقة بأي شيء آخر.

المصدر: القاهرة 24