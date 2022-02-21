مصر.. فنانة مصرية كبيرة تكشف تفاصيل تورطها في إعلان لـ"طبيب الكركمين" (صورة)

علقت الفنانة المصرية الكبيرة فاطمة عيد، على قضبة الصيدلي أحمد أبوالنصر الشهير بـ "طبيب الكركمين"، موضحة أنه عالج زوجها من خشونة الركبة قبل خمس سنوات.

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وأضافت فاطمة عيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة ETC والذي تقدمة الإعلامية إنجي قائلة: "علاقتي بالدكتور أحمد أبوالنصر علاقة طيبة، وهو كان يعالج زوجي من خشونة الركبة قبل 5 سنوات وربنا شفاه على يديه".

وأوضحت بعد ظهورها ومشاركة الطبيب المقبوض عليه في إعلان تجاري لصالحه: "الإعلان ده مش معمول إمبارح إتعمل من خمس سنوات وتم إذاعته كتير خمسين مرة ".

وأضافت فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON قائلة: "الناس لما قالت ليه تشاركي فيه؟ قلتلهم خلاص اوقفوه بطريقتكم وأنا ماخدتش فيه إسود ولا أبيض أصلا كنت رايحة عشان جوزى عنده خشونة في رجليه للعلاج عند الدكتور أحمد أبو النصر".

وتابعت: "لما رحنا طلبوا مني أعمل إعلان للمنتج وعملته بلا مقابل من خمس سنوات وعالجه بالفعل من خشونة الركب واتعالج عليه ده عبارة عن كركم موجود فى كل بيت".

والتقط أطراف الحديث زوج الفنانة فاطمة عيد شفيق قائلا: "إعلان فاطمة من خمس سنوات وكنا رايحين عشان أعالج خشونة الركبة"، متابعا: "كان عندي خشونة جامدة والأدوية التقليدية كانت صعبة على المعدة ولما عرفت العلاج بالكركمين من خلال الإعلانات على التلفزيون، وفرحنا نجرب ونفع معايا".

وتابع: "إداني مسحوق أحطه على الزبادي نصف معلقة ولما أنا خفيت طلبوا من الحاجة فاطمة إعلان قالت هعمله كادوه، وبقية الأعشاب اللى بيستخدمها مانعرفش عنها حاجة خالص تعاملنا كان في الكركمين بس".

المصدر: اليوم السابع