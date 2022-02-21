مصر.. مفاجأة في قضية طبيب "الكركمين" المثير للجدل

كشف مصدر أمني في مصر، تفاصيل جديدة، بشأن الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ"طبيب الكركمين" المثير للجدل، أنه تم حجزه في قسم الشيخ زايد على ذمة التحقيقات.

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وأضاف المصدر في مفاجأة كبيرة، أن الصيدلي المتهم صدرت ضده عدة أحكام قضائية بالحبس بالدقي في قضية تموينية.

كان جهات التحقيق، قررت حجز "طبيب الكركمين"، لاتهامه بعرض أدوية مجهولة المصدر.

يشار إلى أنّ مباحث المصنفات قد ألقت القبض على أحمد أبو النصر، أمس، بعد تلقيها شكاوى تتهمه بالنصب وخداع المرضى، والادعاء بأنّه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة، للعلاج بالأعشاب، عبر الفضائيات، وذلك خلافًا للحقيقة، واتخذت ضده الإجراءات القانونية.

وتداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل وقائع عدة زعموا فيها تعرضهم للنصب والخداع على يد أحمد أبو النصر، والترويج لنفسه عبر الفضائيات، وإيهامهم بأنه خبير علاجي، يُمكنه علاج جميع الأمراض وذلك باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب.

المصدر: الوطن