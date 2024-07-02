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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 14:34 GMT

    فنانة مصرية معتزلة تتعرض لهجوم بسبب الحجاب

    تعرضت الفنانة المصرية المعتزلة منال عبد اللطيف لهجوم حاد بسبب تصريحات محرفة تم تناولها خلال ظهورها في برنامج "قعدة ستات"، عن خلع الحجاب.

    فنانة مصرية معتزلة تتعرض لهجوم بسبب الحجاب
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    وأوضحت منال عبد اللطيف المعنى الحقيقي وراء تصريحاتها، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة:"أنا الحمدلله مقتنعة بحجابي وبحبه، وربنا يثبتني، أنا بس شيرت البوست علشان تعرفوا إن كل مواقع السوشيال ميديا بيعملوا عناوين كاذبة ومفبركة وبس، ربنا يهدي الجميع، وبشكر كل متابعيني وأصدقائي اللي مصدقوش الكلام الفارغ ده".

    وكان آخر ظهور للفنانة المعتزلة، في مسلسل "كيد النسا"، الذي عرض عام 2012، وقامت ببطولته النجمة نبيلة عبيد والفنانة فيفي عبده.

    المصدر: مصراوي

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