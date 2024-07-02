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وأوضحت منال عبد اللطيف المعنى الحقيقي وراء تصريحاتها، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة:"أنا الحمدلله مقتنعة بحجابي وبحبه، وربنا يثبتني، أنا بس شيرت البوست علشان تعرفوا إن كل مواقع السوشيال ميديا بيعملوا عناوين كاذبة ومفبركة وبس، ربنا يهدي الجميع، وبشكر كل متابعيني وأصدقائي اللي مصدقوش الكلام الفارغ ده".

وكان آخر ظهور للفنانة المعتزلة، في مسلسل "كيد النسا"، الذي عرض عام 2012، وقامت ببطولته النجمة نبيلة عبيد والفنانة فيفي عبده.

المصدر: مصراوي