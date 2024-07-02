إذ وافق الطرفان (عائلة الجاني والمجني عليه) على صك عشائري، بعد الاتفاق على منح عطوة عشائرية لمدة 3 أشهر لعائلة المجني عليه، وفق شروط على "تنفيذ الجلوة"، وهي مغادرة محل الإقامة عند ارتكاب الجرائم، وفق الأعراف العشائرية.

وكانت جريمة مقتل الطبيب محمد الغرايبة، وقعت في منزل زوج خالته، إذ اعتدى عليه أبناء خالته داخل المنزل بالطعن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردني، العقيد عامر السرطاوي، إن بلاغا ورد إلى الجهات الأمنية بوجود شجار داخل أحد المنازل.

وبعد وصول رجال الأمن تبين أن مشاجرة وقعت بين شقيقين أحدهما لم يبلغ 18 عاما، وقريب لهما كان في منزلهما.

وأوضح السرطاوي أنه إثر المشاجرة تم إسعاف الثلاثة إلى المستشفى، لكن قريب الشقيقين ما لبث أن فارق الحياة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.

المصدر: وكالات