الأردن.. مشاجرة بين شقيقين وقريب لهما تنتهي بوفاة (صورة)

أفادت مديرية الأمن بالعاصمة الأردنية بوفاة شخص خلال مشاجرة وقعت بين شقيقين وقريبهما في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمان.

وفي تفاصيل الواقعة، ورد لمركز أمن شفا بدران بلاغ "بوجود مشاجرة داخل أحد المنازل، حيث تم التحرك للمكان وتبين أن المشاجرة بين شقيقين أحدهما (حدث) وقريب لهما كان في منزلهما، حيث أُسعف ثلاثتهم إلى المستشفى وما لبث قريبهما أن فارق الحياة".

وما زالت التحقيقات جارية في القضية لإحالتها للقضاء.

ورد اليوم لمركز أمن شفا بدران بلاغ بوجود مشاجرة داخل أحد المنازل، حيث تم التحرك للمكان وتبيّن أنّ المشاجرة بين شقيقين أحدهما حدث وقريب لهما كان في منزلهما، حيث أُسعف ثلاثتهم إلى المستشفى وما لبث قريبهما أنْ فارق الحياة، وما زالت التحقيقات جارية في القضية لإحالتها للقضاء . pic.twitter.com/d003wMIEdf — الدفاع المدني الاردني (@JoCivilDefense) June 27, 2024

ووفق المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الضحية هو طبيب يدعى محمد علي ناصر الغرايبة، وخسر حياته نتيجة تعرضه للطعن خلال المشاجرة، وقال أحد الحسابات إن "مشكلة وقعت بين الإخوة الاثنين وكان الغرايبة موجود وحاول أن يحتوي المشكلة بينهم فالأخ الصغير طعن أخيه والطبيب ابن خالته" غير أن تفاصيل وأسباب المشاجرة ليست واضحة بعد ولم تصرح أي جهة أمنية أو رسمية بذلك.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الغرايبة داعين له بالرحمة والمغفرة ومستشهدين بأخلاقه الحميدة.

في ذمة الله تعالى

الطبيب الخلوق محمد علي ناصر الغرايبة

إنا لله وإنا إليه راجعون#الأردن#إربدpic.twitter.com/foWxJS20Ez — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) June 27, 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

" وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وان اليه راجعون "

انتقل الى رحمة الله تعالى الأخ و ابن العم محمد رسول علي الغرايبة .

اللهم اجرنا في مصيبتنا،، إنا لله وإنا إليه راجعون🤲🏻 pic.twitter.com/kNfz511e5g — Raheeq Gharaibeh (@Raheeq207) June 27, 2024

المصدر: "RT"