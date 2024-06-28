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الأردن.. مشاجرة بين شقيقين وقريب لهما تنتهي بوفاة (صورة)

مجتمع

الأردن.. مشاجرة بين شقيقين وقريب لهما تنتهي بوفاة (صورة)
Legion-Media
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أفادت مديرية الأمن بالعاصمة الأردنية بوفاة شخص خلال مشاجرة وقعت بين شقيقين وقريبهما في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمان.

وفي تفاصيل الواقعة، ورد لمركز أمن شفا بدران بلاغ "بوجود مشاجرة داخل أحد المنازل، حيث تم التحرك للمكان وتبين أن المشاجرة بين شقيقين أحدهما (حدث) وقريب لهما كان في منزلهما، حيث أُسعف ثلاثتهم إلى المستشفى وما لبث قريبهما أن فارق الحياة".

وما زالت التحقيقات جارية في القضية لإحالتها للقضاء.

الأردن.. مشاجرة بين شقيقين وقريب لهما تنتهي بوفاة (صورة)

ووفق المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الضحية هو طبيب يدعى محمد علي ناصر الغرايبة، وخسر حياته نتيجة تعرضه للطعن خلال المشاجرة، وقال أحد الحسابات إن "مشكلة وقعت بين الإخوة الاثنين وكان الغرايبة موجود وحاول أن يحتوي المشكلة بينهم  فالأخ الصغير طعن أخيه والطبيب ابن خالته" غير أن تفاصيل وأسباب المشاجرة ليست واضحة بعد ولم تصرح أي جهة أمنية أو رسمية بذلك.

الأردن.. مشاجرة بين شقيقين وقريب لهما تنتهي بوفاة (صورة)

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الغرايبة داعين له بالرحمة والمغفرة ومستشهدين بأخلاقه الحميدة.

المصدر: "RT"

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