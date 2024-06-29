جهاز الإحصاء في مصر: عدد السكان بلغ 106 ملايين و492 ألف نسمة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم السبت بيانا تضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموغرافية بمناسبة احتفال مصر بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وقال الجهاز إن عدد السكان بالداخل بلغ 106 ملايين و492 ألف نسمة.

وذكر أن أعداد الزيادة السكانية انخفضت خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%.

وأفاد بأن معدل الإنـجاب الكلي انخفض إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014، ثم وصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2023) في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 676 ألف مولود وبنسبة 24.8%.

استخدام وسائل تنظيم الأسرة

وأوضح التقرير أن هناك زيادة في نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أن زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وصلت إلى 66.4% مقابل حوالي 58.5% في مسح 2014، كما أظهرت النتائج أن 65% يستخدمن وسائل حديثة مقابل 57% في مسح 2014.

وأكد التقرير أن هناك زيادة كبيرة في معظم مؤشرات صحة الأم حيث يوجد تحسن في رعاية الحمل يصل إلى 97% في عام 2021 مقابل 90% عــام 2014.

ووفق الجهاز يوجد تحسن في وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 3 حالات لكل 1000 مولود حي في 2021 مقابل 5 في عام 2014 لكن هناك ارتفــاعا في معدل الوفيات بين حديثي الولادة يصل إلى 18 لكل 1000 مولود عام 2021 مقابل 14 في عام 2014.

المصدر: وسائل إعلام مصرية