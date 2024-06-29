مأدبة الغداء في غزة والزفاف في الأردن.. مبادرة من عريس أردني دعما لغزة (فيديو)

أقام عريس أردني مأدبة غداء زفافه في قطاع غزة دعما لصمود أهل القطاع، بينما ستقام مراسم الفرح في الأردن.

وقام الدكتور الأردني عبد الحي إبراهيم الوريكات بمناسبة زفاف نجله أنور وليمة الغداء في قطاع غزة بينما ستقام مراسم الفرح في الأردن يوم السبت المقبل.

وفي مبادرة جديدة من نوعها، أقيمت وليمة الغداء في قطاع غزة، الذي يعيش ويلات الحرب والمجاعة، كنوع من التكافل الاجتماعي بين البلدين ولتعزيز أواصر المحبة والإنسانية.

وتم توثيق مأدبة الغداء في غزة بمقطع فيديو.

وفي ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، يبحث الناس عن فسحة أمل تستريح فيها النفوس من أعباء حرب دموية راح ضحيتها العديد من المواطنين.

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المصدر: RT