حالة رعب حقيقية في منزل فنانة مصرية (فيديو)

أعربت الفنانة المصرية نرمين الفقي عن خوفها الشديد بعد عثورها على ثعبان حقيقي داخل حديقة منزلها، وشاركت جمهورها لحظة اصطياده.

ونشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن امتنانها بعد نجاتها للمرة الثانية.

وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله يوم الخميس قبل العيد كنت مسافرة نجوت وعدت على خير من حادثة مرعبة، واليوم ثعبان في بيتي، يا رب سترك يا رب".

جدير بالذكر أن الفنانة نرمين الفقي شاركت في شهر رمضان الماضي، بمسلسل "محارب"، من بطولة عدد كبير من الفنانين.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية