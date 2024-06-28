مواقع التواصل تعيد بكثافة ترويج مقطع بإيحاءات جنسية وسياسية من برنامج تلفزيوني أثار دهشة اللبنانيين

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجتزأ من أحد البرامج التلفزيونية الساخرة التي تعرض عبر قناة الـLBCI المحلية، وقد أثار محتوى الفيديو دهشة اللبنانيين.

وفي الفيديو القديم الذي أعيد الترويج له بشكل كبير، تظهر فيه الممثلة بملابس غير محتشمة وهي "تقدم النشرة الإخبارية"، وتقوم في الوقت نفسه بمضغ العلكة والتي تضمنت إيحاءات جنسية.

وتقول الممثلة: "الجيش الإسرائيلي يتقدم في الجنوب على الميليشيات التابعة لـ.."، ومن ثم تتوقف عن الكلام وتنظر إلى الجانب وكأن أحد ما طلب منها التوقف عن الكلام، ومن ثم تضحك بطريقة ساخرة وتشكر "جميع المشاهدين الذي يتابعوننا والذي نقوم بتحمسيهم حتى ينسوا شو في عنا أخبار".

وكتب أحد الأشخاص متسائلا: "معقول هالإشي إنعرض عشاشة الـ LBC؟!"، حيث يبدو أنه ظن أنها نشرة أخبار حقيقية!

معقول هالإشي إنعرض عشاشة الـ LBC؟! pic.twitter.com/rYt6ebESj9 — ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) June 27, 2024

وقد أجابه آخر موضحا: "بتوقع شي Sketch من برنامج "كوميدي" انتقادي من اللي كانو ينعرضو ع الشاشات اللبنانية".

بتوقع شي Sketch من برنامج "كوميدي" انتقادي من اللي كانو ينعرضو ع الشاشات اللبنانية، ما بعرف إذا لهلأ عم ينعرض هيك شي، متل إربت تنحل ع الجديد، ولا يمل ع المستقبل، ودمى قراطية ع الـ LBC. — Yaman Amouri (@YamanAmouri) June 27, 2024

وكتب آخر: "مستوى الLBC اوطى من الطيران".

مستوى الLBC اوطى من الطيران pic.twitter.com/FDyZPBpTtE — Imad Succar (@ISuccar) June 27, 2024

وقال أخرى: "التعليق: لا تعليق".

😂😂😂😂😂😂😂😂😂 التعليق: لا تعليق — لينه صوفي (@linahsofi) June 27, 2024

المصدر: RT