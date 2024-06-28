 
مباشر

مواقع التواصل تعيد بكثافة ترويج مقطع بإيحاءات جنسية وسياسية من برنامج تلفزيوني أثار دهشة اللبنانيين

مجتمع

مواقع التواصل تعيد بكثافة ترويج مقطع بإيحاءات جنسية وسياسية من برنامج تلفزيوني أثار دهشة اللبنانيين
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xtn5

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجتزأ من أحد البرامج التلفزيونية الساخرة التي تعرض عبر قناة الـLBCI المحلية، وقد أثار محتوى الفيديو دهشة اللبنانيين.

وفي الفيديو القديم الذي أعيد الترويج له بشكل كبير، تظهر فيه الممثلة بملابس غير محتشمة وهي "تقدم النشرة الإخبارية"، وتقوم في الوقت نفسه بمضغ العلكة والتي تضمنت إيحاءات جنسية.

وتقول الممثلة: "الجيش الإسرائيلي يتقدم في الجنوب على الميليشيات التابعة لـ.."، ومن ثم تتوقف عن الكلام وتنظر إلى الجانب وكأن أحد ما طلب منها التوقف عن الكلام، ومن ثم تضحك بطريقة ساخرة وتشكر "جميع المشاهدين الذي يتابعوننا والذي نقوم بتحمسيهم حتى ينسوا شو في عنا أخبار".

وكتب أحد الأشخاص متسائلا: "معقول هالإشي إنعرض عشاشة الـ LBC؟!"، حيث يبدو أنه ظن أنها نشرة أخبار حقيقية!

وقد أجابه آخر موضحا: "بتوقع شي Sketch من برنامج "كوميدي" انتقادي من اللي كانو ينعرضو ع الشاشات اللبنانية".

وكتب آخر: "مستوى الLBC اوطى من الطيران".

وقال أخرى: "التعليق: لا تعليق".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا