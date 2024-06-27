دار الإفتاء المصرية تحذر من أمر مهم أثناء زيارة غار حراء (فيديو)

حذر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور علي فخر من اقتلاع قطعة حجارة من غار حراء للتبرك بها، موضحا في نفس الوقت أن ماء زمزم لا يفقد بركته خارج مكة وليس له فترة صلاحية.

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور علي فخر عن سؤال متصل حول حكم اقتلاع قطعة حجارة من غار حراء من أجل التبرك بها؟، محذرا من ذلك.

وقال خلال أحد البرامج: "لابد أن نفرق بين حالتين، أولا الذهاب إلى غار حراء ما في مانع لأنه مكان تنزلت فيه رحمات الله على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نذهب ونتبرك إن أقدامنا وضعت على قدم سيدنا النبي، لكن أن ننقل شيئا من المكان لا يجوز".

وأضاف: "هذا مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيلوا لو كل حاج أخذ قطعة حجر، من ملايين الحجاج ماذا سيحدث سيكسر الناس المكان".

وبخصوص سؤال متصل حول: هل ماء زمزم لما شرب له وهل يفقد فوائده خارج مكة؟، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن "ماء زمزم لا يفقد بركته خارج مكة وليس له فترة صلاحية".

وأضاف: "نعم ماء زمزم لما شرب له، ولا مانع إننا نطلب من أي حاج أو معتمر ماء زمزم، ونشرب منه وندعي الله".

كما أشار إلى أن "ماء زمزم لا يفقد بركته خارج مكة، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تطلب من المعتمرين أن يأتوا لهم بماء زمزم، ولا يتغير مهما مر عليه الزمن".

إقرأ المزيد

المصدر: وسائل إعلام مصرية