مصر.. فيديو لمطرب مشهور مع راقصة يثير الجدل

نشر المطرب المصري عمر كمال أحدث أعماله الغنائية عبر "فيسبوك"، وظهر في الفيديو "مودل" ترقص أمام خلفية تراثية تشبه جدران قصر البارون.

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وقالت مديرة قصر البارون إمبان بسمة سليم أن الفيديو المتداول تم تركيبة بالفوتوشوب وليس حقيقيا معلقة: عمر كمال معتبش عتبة القصر نهائيا.

وأشارت سليم، إلى أن أي تصوير خاص لابد من الحجز مع الشركة المسئولة عن حجز الخدمات داخل القصر وفقا لضوابط محددة من وزارة السياحة والآثار، والشركة هي من تقوم بإعطاء التصريحات فقط.

وتابعت: التصوير يكون خاص بسيشن الأفراح وأيضا تصوير تجاري لكن وفق اللوائح والقوانين المنظمة للمجلس الأعلى للآثار، وبعد الرجوع للمجلس وأخذ الموافقات اللازمة.

وهاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عمر كمال بسبب ظهور راقصة معه، حيث ذكروه بتصريحات سابقة بأنه قرر تجنب ظهور الراقصات في أعماله بسبب والدته.

وقال المغني عمر كمال في تصريحات سابقة إنه أصبح يتجنب وجود الراقصات في فيديو كليبات أغانيه احترامًا لرغبة والدته، بجانب الحديث عن عمله في الملاهي الليلية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج خلاصة الكلام، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة قناة النهار: "بقيت بتجنب وجود الرقاصات في كليباتي، علشان مزعلش أمي لأنها بتقعد تقولي اتقي ربنا وأخوك شغال معاك وعنده ابن".

وأوضح أن والدته تصاب بالضيق، إذا وُجد بجوار راقصة، متابعا: "والدتي بتقولي اتقي ربنا وفي أطفال بتتفرج عليك".

وأشار إلى أن والدته لا تعتبر أن أمواله من حرام لأنها من الأغاني، مستكملا: "أول حاجة ربنا هيحاسبني عليها أنا أذيت مين، وإيه الحرام اللي أنا عملته".

وأوضح أنه لا يزال يعمل في ملاه ليلية، وأنه لا يشعر بالضيق إذا ألقى أحدٌ أموالا عليه، باعتبار أنها لغة التحية في مثل هذه الأماكن.

المصدر: RT + القاهرة 24