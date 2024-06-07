مصر.. إحالة 5 من مطربي المهرجانات الشعبية للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق في مصر، كلا من مطربي المهرجانات "مسلم"، و"نور التوت"، و"حمو الطيخا"، و"فيلو"، و"إسلام كابونجا" للمحاكمة.

إقرأ المزيد

وقامت المحكمة بإحالة المطربين الخمسة إلى المحاكمة بسبب استخدام لحن أغنية "أول حياتي ياما" للملحن حسن دنيا، دون الرجوع إلى مالكها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تقدم المحامي سامح قناوي برفع دعوى بالمحكمة الاقتصادية، يتهم فيها مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، وحمو الطيخا، وفيلو، وإسلام كابونجا، بسرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما"، واصفا أغانيهم بأنها مكونة من أصعب الألفاظ وأسوأ المعاني والكلمات، والتي جاءت كلماتها أنا "قلبي عايز صرخة"، مما يشكل جريمة مكتملة الأركان للحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع.

وأشار إلى عدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين، "ما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري وآدابه العامة، ويشكل خطرا على أبناء المجتمع المصري".

واتهم قناوي، بصفته وكيل الملحن حسن دنيا، صناع مهرجان "أنا قلبي عايز صرخة" وشركة الإنتاج الفني، بسرقة ألحان موكله، دون إذن منه في استخدام الألحان الخاصة به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري ويسيء للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية "أول حياتي ياما"، مضيفا: "هي من ألحان موكلي، وركبها المهرجان الخاص بهم على نفس الألحان الخاصة بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاصة بهم على اليوتيوب".

المصدر: "القاهرة 24"