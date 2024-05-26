مصر.. إحالة مطرب شهير للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة بمحافظة الجيزة المصرية، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا لمحكمة الجنايات، في واقعة دهسه أحد المواطنين، أعلى الطريق الدائري بالطالبية وتسببه في وفاته.

إقرأ المزيد

وكانت جهات التحقيق بالجيزة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار عصام صاصا، في واقعة اتهامه بدهس شخصٍ أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وجاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت إيجابية تعاطي "صاصا" للمواد المخدرة في أثناء قيادته لسيارته، ودهس الشاب.

وكانت النيابة العامة بالعمرانية قد أصدرت قررا بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، وتسليمه لقسم الشرطة لتنفيذ القرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "صاصا" كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ 80 كم/س وأنه جار الوقوف من الإدارة العامة للمرور على سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.

وأفادت التحريات بأن المطرب في أثناء سيره أعلى الطريق الدائري فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.

المصدر: RT