مصر.. أنباء عن هروب مغن مشهور وزوجته بعد حادث مروع

علق المغني المصري المشهور عصام صاصا، على الفيديو المتداول له مع محاميته والذي يتحدث خلاله عن براءته بعد دهسه شخصا.

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وقال عصام صاصا، عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

وانتشر خلال الساعات الماضية فيديو لعصام صاصا مع محاميته، تحدث خلاله عن البراءة، وذلك بعد ظهور إيجابية تحليل المخدرات له، وأصدرت النيابة العامة قرار بضبطه وإحضاره على خلفية تقرير الطب الشرعي.

ووفقا لمصادر لموقع "القاهرة 24" أنه ما زال متواجدا في دولة الإمارات.

أما بشأن الفيديو المنتشر، فأكد المصدر، أن ليس له علاقة بقضية دهسه لمواطن، موضحا أن المقطع المتداول سجل قبل أكثر من عام، وكان متعلقا بسرقة أحد مؤدي المهرجانات لعمل غنائي، وتوجه صاصا للقضاء حينها وربح القضية، وصور هذا الفيديو المنتشر على خلفية تلك الواقعة.

ووفقا للموقع فإن زوجة المغني سافرت على متن طائرة خاصة إلى دولة الإمارات، للقاء زوجها الهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة التهمتين السابقتين وهي دهس شخص وتعاطي المواد المخدرة.

وأضاف المصدر أن زوجة عصام صاصا حررت توكيلا لأحد المحامين بإمضاءات مزورة لزوجها، ما وضعها تحت وطأة التزوير، بعد اكتشاف الواقعة.

المصدر: القاهرة 242