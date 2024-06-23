السعودية.. الأمير الوليد بن طلال يقدم هدية غير متوقعة لبائعة شاي ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل في السعودية مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال يلتقي عددا من المواطنين ويقدم هدية غير متوقعة لبائعة شاي في الرياض، أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجة الهوائية.

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر الأمير السعودي وهو يتوقف أمام بائعة الشاي على طريق عام، وطلب منها كوب قهوة، ودار حوار بينهما وسألها عن اسم قبيلتها، فردت قائلة: "أنا عتيبية".

وأظهرت اللقطات أن الأمير الوليد بن طلال سأل البائعة عن اسمها ورقم هاتفها وإذا كانت تحتاج أي شيء، وقرر أن يهديها سيارة.

كما ظهر الأمير وهو يلتقي عددا من المواطنين الذين طلبوا التقاط الصور معه واستجاب الأمير لطلبهم.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، مشيدين بكرم الأمير الوليد بن طلال، داعين له بالخير، وقال أحدهم معلقا: " ما شاء الله..الله يجزاه خير"، وأضاف آخر: "الأمير الوليد بن طلال وفعل الخير الشعبي.. وفقكم الله يا سمو الأمير وزادكم من الخير الكثير".

التواضع من صفات أمراء وملوك دول الخليج العربي قاطبتن حفظهم الله ورعاهم اجمعين — راكُـُانــ الُـِـِِـِِِـِِـِـرشُـُـُُـُيڊي🇰🇼 (@rakanalrushidi) June 23, 2024

التواضع من صفات أمراء وملوك دول الخليج العربي قاطبتن حفظهم الله ورعاهم اجمعين — راكُـُانــ الُـِـِِـِِِـِِـِـرشُـُـُُـُيڊي🇰🇼 (@rakanalrushidi) June 23, 2024

المصدر: RT