إعجاب واسع بإطلالة الأميرة الجوهرة بنت طلال على غلاف "فوغ" (صور)

حظيت إطلالة الأميرة السعودية الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، على غلاف مجلة "فوغ" العالمية بإعجاب كبير بين الشباب، خاصة مع تميزها بلمسة تراثية مميزة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انبهارهم بإطلالة الأميرة "الملكية"، كما وصفها البعض، على غلاف العدد الأحدث للمجلة لشهر يونيو.

وظهرت الأميرة وهي ترتدي البشت السعودي وتضع الخنجر الذهبي الخاصين بوالدها الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز، كما ذكرت المجلة.

#الاميرة_الجوهرة_بنت_طلال_ال_سعود



صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود تتحدث عن الثبات على واجبها وتمكين المرأة..



تجسد صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، الماضي التاريخي والمستقبل البصير للمملكة العربية السعودية.… pic.twitter.com/uWIi23Y7kz — نوف الرويسان✍🏻📚 algoooold (@algoooold) May 31, 2024

ورأت "فوغ" أن الجوهرة "تجسد الماضي التاريخي والمستقبل المستنير للسعودية، وتعكس وتمثل المملكة المشرقة وهي تشق طريقها نحو مركز الاهتمام العالمي".

والأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير طلال بن عبدالعزيز الأخ الأكبر للملك سلمان، وهي حفيدة الملك المؤسس، ووالدتها هي الأميرة ماجدة بنت تركي بن خالد السديري.

بهية الطله سمو الأميره الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود 🤍 pic.twitter.com/uZm4mOP4Wc — ديـما Deema al Shammari (@i_v22) June 4, 2024

وحصلت الأميرة السعودية على شهادة في الهندسة المعمارية وشهادات دراسات عليا متنوعة في ريادة الأعمال والاستثمار وعمليات الشركات الصغيرة.

وأسست الأميرة الجوهرة بنت طلال مطعم "فايندنغ سوشي" وهو أحد المطاعم المحلية الأكثر شعبية في المملكة حيث يدمج بين ذوقي حضارتين عريقتين.

#الاميرة_الجوهرة_بنت_طلال_ال_سعود



صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود تتحدث عن الثبات على واجبها وتمكين المرأة..



تجسد صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، الماضي التاريخي والمستقبل البصير للمملكة العربية السعودية.… pic.twitter.com/uWIi23Y7kz — نوف الرويسان✍🏻📚 algoooold (@algoooold) May 31, 2024

المصدر: RT