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السعودية.. التحقيق في واقعة تبديل مولودين بمستشفى الملك فيصل وضجة على مواقع التواصل

مجتمع

السعودية.. التحقيق في واقعة تبديل مولودين بمستشفى الملك فيصل وضجة على مواقع التواصل
Sputnik
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أفاد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي في منطقة الطائف في السعودية طلال المالكي لصحيفة "عكاظ"، بأنه يتم التحقيق حاليا في قضية تبديل مواليد في مستشفى "الملك فيصل" بالطائف.

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وأكد طلال المالكي لـ"عكاظ" أن التحقيق ما زال جاريا على كافة المستويات في هذه الواقعة.

وأوضحت "عكاظ" أن ذلك يأتي بعدما شهد المستشفى حادثة تبديل مواليد قبل نحو أسبوعين، حيث تم استدعاء عائلتي الطفلين لأخذ عينات الحمض النووي للتأكد، وتسليم كل طفل لذويه، فيما تم فتح ملف التحقيق.

وبينت الصحيفة أنه وفقا لمعلوماتها، فإن عقوبات صارمة ستطال عددا من المقصرين.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الواقعة، حيث الكثيرون من هذه الواقعة، وأعرب آخرون عن خوفهم، وكتب أحدهم قائلا: "يا ساتر..مين اللي بدلهم!!"، وأضاف آخر: "الحمد لله اكتشفوا هذا الخطأ قبل تطور الأمر".

كما علق أحدهم بالقول: "أعوذ بالله..طلعت الأفلام اللي بالسينما صدق اللهم..احفظنا بحفظك".

السعودية.. التحقيق في واقعة تبديل مولودين بمستشفى الملك فيصل وضجة على مواقع التواصل

المصدر: "عكاظ" + RT

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