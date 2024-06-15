 
مباشر

أول مولود على جبل عرفات بالسعودية لهذا العام.. وهذه جنسيته! (فيديو)

مجتمع

أول مولود على جبل عرفات بالسعودية لهذا العام.. وهذه جنسيته! (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqug

شهد مستشفى جبل الرحمة في السعودية اليوم السبت، أول حالة ولادة في مشعر عرفات لعام 2024، حيث أنجبت أم باكستانية طفلا عقب صعودها جبل عرفات، ضمن مناسك الحج.

وسجلت حالة الولادة لسيدة باكستانية عقب صعود جبل عرفات، ضمن مناسك الحج، حيث استقبل مستشفى جبل الرحمة أول حالة ولادة لحاجة باكستانية بعمر 34 عاما.

أول مولود على جبل عرفات بالسعودية لهذا العام.. وهذه جنسيته! (فيديو)

وعرضت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو للمولود الذي استقبله المستشفى في يوم عرفة.

وكشف الطبيب المسؤول عن حالة الرضيع، بأن الأم باكستانية الجنسية أنجبت الطفل بعد 37 أسبوع حمل، وهو في حالة جيدة إذ يصل وزنه إلى 3 كيلو و40 غراما.

أول مولود على جبل عرفات بالسعودية لهذا العام.. وهذه جنسيته! (فيديو)

كما أكد أنه كامل النمو ومؤشراته الحيوية جيدة جدا، والأم لا يوجد لديها أي سجل مرضي، وهذه هي الولادة الثالثة لها.

أول مولود على جبل عرفات بالسعودية لهذا العام.. وهذه جنسيته! (فيديو)

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت اليوم السبت، أنها لم ترصد أي حالات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج.

إقرأ المزيد
امرأة من دولة إفريقية تنجب أول مواليد الحج لهذا العام في مكة المكرمة وتطلق عليه هذا الاسم
امرأة من دولة إفريقية تنجب أول مواليد الحج لهذا العام في مكة المكرمة وتطلق عليه هذا الاسم

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"