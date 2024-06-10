امرأة من دولة إفريقية تنجب أول مواليد الحج لهذا العام في مكة المكرمة وتطلق عليه هذا الاسم

وضعت حاجة نيجيرية ثلاثينية مولودها بمستشفى "الولادة والأطفال" بمدينة مكة المكرمة، والذي أطلقت عليه "محمد" ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1445 هـ.

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي، إنه "تم استقبال المريضة في طوارئ المستشفى، وهي حامل في الأسبوع 31 حيث كانت تعاني آلام الولادة، وتم مباشرة الحالة على الفور من قبل أطباء الطوارئ، ونقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت الولادة الطبيعية، وهي تتمتع بصحة جيدة، والرضيع يتلقى العناية الفائقة كونه طفلا خديجا بسبب ولادة مبكرة".

وأضاف أن "مستشفى "الولادة والأطفال" يعمل بكامل طاقته لتقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت الحرام للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحقيق خدمات صحية وطبية متميزة على مقاييس عالمية في مجال النساء والتوليد والأطفال، ويستقبل سنويا في موسم الحج عددا من حالات الولادة، التي يوليها ويقدم لها كل اهتمام ورعاية".

من جهتها أعربت، مريم كياري زانجو، الحاجة النيجيرية (30 عاما) عن "بالغ شكرها وعظيم امتنانها للطاقم الطبي على الرعاية الفائقة لها ولطفلها".

ومن جانبه هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية لأرباب الطوائف، عباس سندي، الحاجة النيجيرية وبعثة الحج النيجيرية بقدوم المولود الجديد، مؤكدا حرص الشركة على متابعة حالة الأم والمولود وتقديم كل وسائل الرعاية لهما.

المصدر: "سبق"+صحيفة "مكة" الإلكترونية