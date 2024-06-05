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بالفيديو.. سيدة أردنية توثق مصير مجموعة من أقرانها دخلت السعودية للحج بطريقة غير نظامية

مجتمع

بالفيديو.. سيدة أردنية توثق مصير مجموعة من أقرانها دخلت السعودية للحج بطريقة غير نظامية
Gettyimages.ru
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وثقت سيدة أردنية ما حدث لحجاج أردنيين غير نظاميين في المملكة العربية السعودية.

وقالت السيدة في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل، إن مجموعة من الحجاج الأردنيين غير نظاميين وصلوا إلى السعودية عن طريق شركتين، وتم إسكانهم في أحد الفنادق بعد التأكيد لهم أن جميع أمورهم سليمة.

وبينت أن الشرطة داهمت أماكن سكنهم، وقامت بنقلهم إلى جدة ثم العزيزية على حسابهم الخاص، وبتكلفة 60 دينارا لكل فرد، مشيرة إلى أن القائمين على الحملة تنصلوا من مسؤولياتهم.

يشار إلى أن الأمن العام السعودي بدأ تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج، داخل نطاق جغرافي محدد في المملكة، اعتبار من يوم الأحد الماضي.

المصدر: "خبرني"

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