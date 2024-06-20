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أمير سعودي يرد على فيديوهات "مسيئة" لموسم الحج في المملكة

مجتمع

أمير سعودي يرد على فيديوهات
AFP
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رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على مقاطع فيديو "مسيئة" للمملكة بخصوص موسم الحج، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد: "فيديو لشخص يرتدي ملابس الإحرام في ما يبدو أنه سرير مستشفى يتحدث فيه بانهيار عما عايشه من أهوال ومآس ووفيات كبيرة وانعدام للخدمات وتفرقة في الحج وهو أساسا ليس في السعودية، بل قرر أن يرتدي الإحرام ويؤدي مناسك الحج في الفيوم!"

وأضاف: "وآخر في بلد آخر يجري لقاء تلفزيونيا مسيئا للسعودية ويظهر في الفيديو مرتديا رداء الإحرام ولكن هناك من صوره من بعد يظهر أنه يرتدي "جينز"!"

وتابع الأمير السعودي: "وآخرون يظهرون في صورة بملابسهم وخناجرهم يحملون شعارات سياسية ويدّعون أنهم على صعيد عرفة يوم التاسع من ذي الحجة (أين الإحرام؟).. وهناك نماذج أخرى على هذه الشاكلة".

واستطرد الأمير عبد الرحمن بن مساعد: "لا مانع من أن تكرهوا السعودية وتفتروا عليها وتمارسوا الافتراء والكذب وتلووا عنق الحقيقة بل تكسروه!.. لكن ابذلوا جهدا أكبر في الفبركة! اللهم لك الحمد على جميع نعمك التي لا تعد ولا تحصى .. ومن أقلها أن هؤلاء هم من يعادوننا ويكرهوننا".

المصدر: RT

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