بفستان الفرح.. الموت يخطف عروس المنيا بمصر

في واقعة مأساوية فارقت عروس الحياة أثناء حفل زفافها في إحدى قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا المصرية.

كانت الفتاة "نانسي أ." (28 سنة) من مركز مغاغة شمال المحافظة، ترتدي الفستان الأبيض استعدادا لحفل زفافها بإحدى قرى المركز وبدأ الحفل كالمعتاد ولم يكن أحد يتوقع الفاجعة.

وأثناء مراسم الزفاف داخل إحدى كنائس المركز شعرت العروس بضيق شديد في التنفس.

وعلى الفور تم نقلها إلى أحد مستشفيات المركز حيث فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتركت الواقعة المأساوية حالة من الحزن والصدمة بين أفراد العائلة والمشاركين في الحفل.

وذكر موقع "فيتو 24" المصري أن الحزن سرعان ما شمل أوساط المجتمع المحلي حيث تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى ساحة للعزاء والتعازي برحيل العروس في يوم فرحتها.

ونشر الموقع المصري صورة لعروس المنيا.

/ vetogate.com

المصدر: "فيتو 24"