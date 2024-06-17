مصر.. تحركات في الحكومة بعد فيديو أثار ضجة واسعة

كشف مصدر مطلع بوزارة التضامن الاجتماعي في مصر، أن فريق التدخل السريع التابع للوزارة توجه إلى بائع غزل البنات صاحب الفيديو الشهير الذي أثار ضجة واسعة.

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وظهر بائع الغزل وهو يلقي ببضاعته على الأرض ويتخلص منه بعدما فقد الشغف ولم يجد من يقبل على الشراء منه.

وقال المصدر، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري إن فريق التدخل السريع في محافظة سوهاج سيقوم بدراسة حالة بائع غزل البنات لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم اللازم.

وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله، البائع وهو يقوم بتقطيع غزل البنات وإلقائه في الشارع، وتبدو عليه ملامح الحزن والحسرة والضيق، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطفون معه دون أن تربطهم به أية صلة، وعكست غالبية الصفحات حالة حزن على وضع هذا الرجل.

وبدت علامات خيبة الأمل على البائع، بعدما وجد نفسه عائدًا إلى منزله بعد يوم عناء طويل، دون أن يجد من يشتري منه أي قطعة.

ويعول بائع غزل البنات أسرة مكونة من 7 أفراد الأم والأب والزوجة و4 بنات الكبرى تدعى رحمة، ويخرج منذ الساعات الأولى من الصباح ويعود إلى منزله مساءً في رحلة بحث عن قوت يومه.

وحول كواليس لحظات الفيديو المؤثرة، تبين أن عم حسن خرج في ذلك اليوم الذي شُوهد فيه، اجتمع عليه عدد من الأطفال الصغار الذين بدأوا في مضايقته ليجد نفسه بين نارين، إحداها عدم بيعه لأي قطعة حلوى من غزل البنات، ونار مضايقة الأطفال له، فقام بتقطيع جميع ما معه من غزل البنات ورميها على الأرض كما ظهر في مقطع الفيديو.

المصدر: القاهرة 24