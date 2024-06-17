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مصر.. مصرع شخصين غرقا بعد انقلاب سيارة في قناة بمحافظة البحيرة

مجتمع

مصر.. مصرع شخصين غرقا بعد انقلاب سيارة في قناة بمحافظة البحيرة
AFP
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لقي شخصان مصرعهما غرقا إثر حادث انقلاب سيارة داخل قناة بالكيلو 75 غرب النوبارية اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة، فيما تم نقلهما تحت تصرف جهات التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطارا يفيد بانقلاب سيارة داخل قناة، ووجود وفيات في الحادث.

مصر.. مصرع شخصين غرقا بعد انقلاب سيارة في قناة بمحافظة البحيرة

وفور انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين انقلاب السيارة ووفاة شخصين، مقيمين بالشرقية.

وتم نقلهما للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية

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