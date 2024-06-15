ترك رسالة مؤثرة لوالدته.. شاب مصري يضع حدا لحياته من أعلى كوبري على النيل

أقدم شاب مصري يوم السبت على وضع حد لحياته من أعلى كوبري في مياه نهر النيل بإمبابة شمال محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن شابا قفز من أعلى كوبري في نهر النيل وغرق في المياه.

وعلى الفور وجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة فريقا أمنيا لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة واكتئاب شديد وقام بالقفز في مياه نهر النيل بإمبابة.

كما كشفت التحقيقات أن الشاب ترك رسالة مؤثرة لوالدته كتب فيها "سامحيني يا أمي" وطلب منها أن تعذره وتسامحه.

وبسؤال أسرته أكدت أنه لا يوجد شبهة جنائية في الحادث وأن الشاب قام بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل كونه يمر بحالة اكتئاب نفسية شديدة.

المصدر: "فيتو"