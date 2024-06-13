موقف إنساني لوزير الصحة السعودي مع حاج وزوجته يثير تفاعلا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، مع حاج وزوجته في إحدى الجولات التفقدية لمستشفيات مدينة مكة.

ويظهر في الفيديو الحاج وهو يقف بجانب زوجته في ممر بأحد المستشفيات في المشاعر المقدسة، وبجانبه فريق من الموظفين يرتدون زيا موحدا، ويدور حديث قصير بين أحدهم والحاج، ويسأل الأخير عن أموره وعن موعود وصوله للمملكة، ويجيبه الحاج على أسئلته ويقول له "خلصنا أمورنا لكن ما لقينا هذا الدواء" وكان يحمل وصفة طبية بيده.

ليفاجأ المتحدث، بعدها الحاج ويقوله له "أنا ربي أرسلني لك أنا وزير الصحة السعودي" وتكفل الوزير بإيصال الدواء للحاج إلى فندقه بعد تحديد تفاصيل إقامته من بطاقة الحاج التي يحملها معه، وفيها كل التفاصيل المتعلقة به".

وقال الوزير السعودي إنه وفريقه "خادمون لضيوف الرحمن" وكان رد الحاج أن رحب بحفاوة به وأشاد بالسعودية وقيادتها وما يقدمونه في خدمة الحجاج.

ونال المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوه على نطاق واسع وأشادوا بموقف وزير الصحة الإنساني تجاه الحاج.

وقالت ناشطة: "‏الحـاج ما كان يدري إن اللي يكلمه وزير الصحة السـعودي موقف مؤثر لمعالي وزير الصحة فهد الجلاجل ‏فعلا خلق وأخلاق وهذا ليس بغريب علىٰ السـعوديين".

الحـاج ما كان يدري

إن اللي يكلمه وزير الصحة السـعودي

موقف مؤثر لمعالي

وزير الصحة فهد الجلاجل

مع حاج وزوجته في إحدى الجولات التفقدية لمستشفيات مكة 🕋

فعلاً خلق وأخلاق وهذا ليس بغريب علىٰ السـعوديين 🇸🇦 pic.twitter.com/CNh1QRE6fH — ﮼ᏳᎯᖇᎯᗰ ‏﮼غرام،المشاعر 🇰🇼 (@garam_almshaer) June 13, 2024

فيما قال حساب "السعودية وطن الإنسانية" مرفقا فيديو وزير الصحة والحاج.

وزير الصحة فهد الجلاجل مع حاج وزوجته في إحدى الجولات التفقدية لمستشفيات مكة



السعودية وطن الانسانية 💚#حنا_خدام_الحرم#حج_1445هـpic.twitter.com/C287gwwtUY — ‏أبو يزن (@QLQ_M) June 13, 2024

وقال ناشط: "معالي وزير الصحة فهد الجلاجل يعلم الله أنك من خيرة من أؤتمن على الحجاج وصحتهم، وابتسامتك وخدمتك هذا لأنك تسير على كلمة ⁧حنا_خدام_الحرم⁩ موقفك مع الحاج العراقي وزوجته قمة الرقي والتعامل والتواضع.. ‏الله يكتب أجرك".

معالي وزير الصحة فهد الجلاجل يعلم الله أنك من خيرة من أؤتمن على الحجاج وصحتهم، وابتسامتك وخدمتك هذا لأنك تسير على كلمة #حنا_خدام_الحرم موقفك مع الحاج العراقي وزوجته قمة الرقي والتعامل والتواضع 🫡🇸🇦



الله يكتب أجرك 💙 @FahadAlJalajelpic.twitter.com/eQ8cE6cytv — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) June 12, 2024

المصدر: RT