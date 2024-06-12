هكذا بدا سلوك سفاح التجمع الخامس في القاهرة في المحكمة رغم استعانته بجيش من المحامين

في أول ظهور له في قاعة محكمة جنايات القطامية في القاهرة، بدا سفاح التجمع الخامس، المتهم بقتل 3 بنات منكسرا لا يرفع عينيه رغم عدد المحامين الذين حضروا في الجلسة للدفاع عنه.

وظهر سفاح التجمع الخامس في المحكمة، يوم الأربعاء، لمواجهة تهم بعد إحالتها من قبل النيابة العامة لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات القتل المقترن بإحراز المخدرات والاتجار بالبشر، حيث شهدت الجلسة تفاصيل مثيرة انتهت بقرار تأجيل القضية لجلسة 13 أغسطس المقبل.

وصل المتهم كريم مسلم وسط حراسة مشددة يرتدي لباسا أبيض وينظر إلى الأرض، ولم ترتفع عيناه طوال تواجده، كما ظهر غير متوازن.

ورد المتهم على سؤال توجه به قاضي المحاكمة، عن مهنته فقال إنه مدرس لغة إنجليزية، ثم عاد القاضي وسأله أنت قتلت الـ 3 بنات فرد سفاح التجمع الخامس قائلا "معرفش حاجة ومقتلتش حد"، ووقف ينظر إلى الأرض غير قادر على الحديث.

وأمام محكمة جنايات القطامية، استعان سفاح التجمع بجيش من 5 محامين للدفاع عنه، من أجل إثبات براءته من الاتهامات التي اعترف بها خلال تحقيقات النيابة العامة معه في القضية والتي أنكرها بمجرد سؤاله أمام هيئة المحكمة.

وقال ممثل النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليهن عمدا وعاشرهن جنسيا، طالبا توقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقا لنصوص القانون، فيما طالب دفاع سفاح الجيزة بعرضه على الطب الشرعي واستشاري نفسي لمعرفة سلامة قوته العقلية، وما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة أو لا، كما طلبت النيابة عرض الأحراز في جلسة سرية.

المصدر: صدى البلد