مصر.. مدرسة أجنبية خاصة تدرس مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس!

تم تأجيل إلغاء تصريح مدرسة "ران الألمانية" بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس ابتدائي، ليوم 2 يوليو لحضور ممثلها القانوني.

وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التصريح للمدعي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.

من جهتها، قالت إدارة المدرسة إن الوزارة سحبت التراخيص وفرضت رقابة شديدة على المدرسة، إضافة إلى توجيه اتهامات جنائية لمؤسسي المدرسة ومديرها، وهم مهددون بعقوبات سالبة للحرية.

المصدر: القاهرة 24