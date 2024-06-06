 
مباشر

سجن شابة سربت أجوبة امتحانات التعليم المتوسط في الجزائر

مجتمع

سجن شابة سربت أجوبة امتحانات التعليم المتوسط في الجزائر
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xoom

قضت محكمة جزائرية بسجن شابة سربت أجوبة امتحانات التعليم المتوسط في البلاد، مع إلزامها بدفع غرامة مالية.

إقرأ المزيد
الجزائر.. السجن 5 سنوات لمتورطين بشراء أجهزة أمريكية حساسة بشكل سري لباخرة عملاقة
الجزائر.. السجن 5 سنوات لمتورطين بشراء أجهزة أمريكية حساسة بشكل سري لباخرة عملاقة

وأصدرت محكمة الذرعان بولاية الطارف يوم الأربعاء، حكما بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، ضد شقيقة مترشحة لامتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية، أن شقيقة المدانة ضبطت في حالة غش باستعمال الهاتف النقال، حيث كانت تتواصل من خلاله مع شقيقتها، التي كانت تملي عليها الإجابة.

وتم تقديم الأخت أمام النيابة لمتابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري، بجنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات التعليم المتوسط.

ويوم الثلاثاء، أدانت محكمة تبسة متهمتين بتسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية.

المصدر: صحيفة الشروق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا