الراقصة الشهيرة نجوى فؤاد تكشف ما قاله لها الشعراوي

كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عن حوار دار بينها وبين الشيخ الراحل متولي الشعراوي حول الرقص، مبينة سبب اعتزالها.

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وقالت نجوى فؤاد في تصريحات لقناة "النهار" المصرية: "مرة سألت الشيخ الشعراوي، كنا في طائرة واحدة عائدين من الغردقة، وسألته هو الرقص حلال ولا حرام، قال لي لو حرام أو حلال، مكنش ربنا فتح لك السكة دي، ومكنش نجحك فيها، هو اللي قسم لك كدة، الحساب بقى عنده".

وتابعت: هو قال لي لا أقدر أقول لك حرام أم حلال، لكن ربنا فتح لك الطريق دا عشان تاكلي عيش منه، محرمش ومحللش، ولكن قال لي في حساب عند ربنا بقى، وأنا ماعملتش حاجة عشان اتوب.

وأضافت نجوى فؤاد: أنا اعتزلت الرقص عشان حاجة بسيطة جدا، وأنا واقفة على المسرح بعرض "قمر 14"، كان بيقول لي "الأساتوك دا" وانا معرفش يعني إيه الاساتوك دا، وقفت الموسيقيين وسألتهم إيه الاساتوك يا جماعة وقالوا لي غنوة شعبية، قولت هنقارن الأغنية الشعبية من موسيقار الأجيال بالأساتوك؟ رحت قافلة الستارة بايدي مع إنها الكترونية، وقعدت على الأرض وقلت خلاص، وخليت كل الفرقة تلم فساتيني، وكل ما يخصني، ومليت عربيتين صغيريت وروحت، ولن أعود أبدا للرقص بعدها.

المصدر: النهار