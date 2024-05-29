"المجلس": بريطانيا تمنع دخول الداعية الكويتي عثمان الخميس أراضيها منعا أبديا بسبب موقفه ضد المثليين

قررت السلطات البريطانية حظر الداعية الكويتي عثمان الخميس من دخول المملكة المتحدة بشكل دائم، وذلك بسبب موقفه العلني ضد الشواذ والمثليين جنسيا، وفق ما ذكرت صحيفة "المجلس" الكويتية.

وفي حسابها على منصة "إكس"، أوردت صحيفة المجلس خبرا مفاده أن "السلطات البريطانية تقرر منع دخول الداعية الكويتي عثمان الخميس إلى أراضيها منعا أبديا بسبب موقفه ضد المثليين جنسيا".

ويعد هذا القرار البريطاني جزءا من سياسة أكثر صرامة تجاه الخطابات المناهضة للمثلية الجنسية والتنوع الجنسي في المملكة المتحدة.

وتؤكد الحكومة البريطانية التزامها بحماية حقوق المجتمع LGBTQ+ وعدم السماح بانتشار الأفكار التي تعتبرها ضدهم.

وتفاعل النشطاء عبلى منصة "إكس" مع هذا الخبر، معربين عن تضامنهم مع الداعية الكويتي، مشيدين بموقفه، حيث كتب أحدهم معلقا: "قلوبنا وقلوب المسلمين وأبوابها كلها مفتوحة للشيخ عثمان الخميس".

قلوبنا وقلوب المسلمين وابوابها كلها. مفتوحة للشيخ عثمان الخميس 💐 — ⚖️ المحامي/ زيد الشطي 🇰🇼 (@cozss75) May 29, 2024

كما علق أحد الحسابات بالقول: "السلطات البريطانية تقرر منع دخول الداعية الكويتي الشيخ عثمان الخميس إلى أراضيها منعا أبديا بسبب موقفه ضد المثليين جنسياً..هذا المنع هو بمثابة وسام شرف وشجاعة للشيخ عثمان الخميس الذي لا يخاف قول كلمة الحق في جميع المواقف .. بك نفتخر، وبعلمك نستنير يا شيخنا"، وأردف آخر: "عثمان الخميس..والله إنك شرف وفخر ورفعة لديننا الحنيف، وإن موقفك اتجاه الشواذ جنسيا موقف جبار وعظيم عند الله.. عن نفسي فخورة فيك والله ينصرك على كل من يخالف شريعة الله ورسوله وآل بيته".

السلطات البريطانية تقرر منع دخول الداعية الكويتي الشيخ عثمان الخميس

إلى أراضيها منعاً أبدياً بسبب موقفه ضد المثليين جنسياً.

هذا المنع هو بمثابة وسام شرف وشجاعة للشيخ عثمان الخميس الذي لايخاف قول كلمة الحق في جميع المواقف ..



بك نفتخر ، وبعلمك نستنير ياشيخنا pic.twitter.com/XDmiyd9GjD — المصحف الجامع (@almoshaf_algame) May 29, 2024

#عثمان_الخميس والله إنك شرف وفخر ورفعة لديننا الحنيف، وإن موقفك اتجاه الشواذ جنسيا موقف جبار وعظيم عند الله..



عن نفسي فخورة فيك والله ينصرك على كل من يخالف شريعة الله ورسوله وآل بيته🤲🏻 pic.twitter.com/7lSEqGc8mU — حنان الكاظمي♎︎ (@hanoman72) May 29, 2024

وكان عثمان الخميس قد صرح في وقت سابق بأنه ممنوع من دخول لندن لأنه ضد المثليين، مؤكدا أنه يوجد منظمات لإفساد المسلمين.

المصدر: "المجلس" + RT