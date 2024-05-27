مصر.. فنان مشهور يحاول تقبيل يد هنيدي ويثير جدلا واسعا

أثار مقطع فيديو متداول للفنان علاء مرسي يحاول تقبيل يد الفنان محمد هنيدي، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

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واحتفل الفنان علاء مرسي بعقد قران ابنته أول أمس السبت، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، إلا أن حضور محمد هنيدي ومشهد تقبيل اليد طغى على جميع صور ومقاطع هذا اليوم.

ويظهر الفنان محمد هنيدي وهو يحتضن زميله علاء مرسي مهنئاً له لزواج ابنته، ثم يأتي رد فعل علاء مرسي سريعا حيث باغت هنيدي وبادر إلى تقبيل يده، قبل أن يسحب هنيدي يده سريعا ويقبل رأس مرسي أمام الحضور.

وأشاد رواد مواقع التواصل برد فعل هنيدي السريع، الذي رفض مسألة تقبيل يده، بل وقبل رأس مرسي، في إشارة إلى التواضع والصداقة، فيما برر آخرون إقدام علاء مرسي على تقبيل يد هنيدي، بأن المشهد يعكس عرفان مرسي بالجميل وتعبيرا عن فرحته بحضور صديق العمر، كما يعكس علاقة الود والتقدير بين صديقين بدأ مشوارهما الفني معا قبل سنوات طويلة.

جدير بالذكر أن الفنانين محمد هنيدي وعلاء مرسي اقترن اسماهما معا أواخر التسعينيات، وقاما بتقديم عدد كبير من الأعمال سويا، قبل أن يتصدر هنيدي الصفوف ويصبح أحد أهم فناني الكوميديا من أبناء جيله.

المصدر: RT