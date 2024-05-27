 
مباشر

مسابقة لتناول "الهمبرغر" في مدرسة تركية تتحول إلى مأساة (صور)

مجتمع

مسابقة لتناول
همبرغر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xm8p

أسفرت مسابقة لتناول "الهمبرغر" أقيمت في مدرسة بمدينة دوزجي في تركيا عن وفاة طفلة عمرها 8 سنوات.

وشهدت مدرسة إيشيك الابتدائية في منطقة تشاي الهادئة في دوزجي، انتهاء مسابقة أكل "الهمبرغر" السريع بأخبار حزينة.

مسابقة لتناول إفتيليا كايماك

فبعد أن بدأت المنافسة بالإثارة، أصيبت إحدى المشاركات، وهي إفتيليا كايماك، البالغة من العمر 8 سنوات، بوعكة نتيجة دخول الطعام إلى قصبتها الهوائية.

وتم استدعاء الطواقم الطبية بسرعة إلى مكان الحادث، لكن لم يتم إنقاذ أفتيليا الصغيرة رغم كل التدخلات.

مسابقة لتناول وفاة الطفلة إفتيليا كايماك

وعقب الحادث، بدأت التحقيقات القضائية والإدارية. وتقوم السلطات المعنية بتقييم التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع وقوع حوادث مماثلة.

وذكر الخبراء أنه ينبغي اتخاذ المزيد من التدابير في الأنشطة التي يحضرها الأطفال، وضرورة التخطيط للأنشطة التي تقام في المدارس بعناية أكبر.

مسابقة لتناول
مسابقة لتناول من جنازة إفتيليا كايماك

المصدر: صحيفة زمان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا