مصر.. لوحة إعلانية تثير الجدل في "المحلة الكبرى" فما قصتها؟

أثار إعلان غريب من نوعه في شوارع مدينة المحلة الكبرى بالغربية بمصر، جدلا كبيرا بعبارته "خد أمك وروح اخطبها" مع صورة كارتونية لشاب وفتاة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الإعلان المثير للجدل، حيث تساءل الكثيرون عن مغزى هذه العبارة الغريبة.

ظهور يفطه فى شكرى القوتلى بالمحلة الكبرى مكتوبه عليها خد امك وروح اخطبها

حد يعرف دا اية ياجدعان pic.twitter.com/duKe6tzUXm — waleed alshenawy (@Dody107625141) May 24, 2024

إقرأ المزيد

من جهته، كشفت صاحبة الإعلان، وتدعى نور عبد القادر، السر وراء هذه الحملة الإعلانية المبتكرة، موضحة في تصريحات لشبطة "مصراوي": "أنا منظمة حفلات زفاف، وهدفي من الحملة هو لفت انتباه الناس إلى خدماتي، وجذب عملاء جدد.. أدرك أن عبارة "خد أمك وروح اخطبها" قد تبدو غريبة ومثيرة للجدل، لكنني أردت أن أكون مختلفة، وأن أقدم إعلانًا غير تقليدي يجذب الأنظار".

وأردفت نور: "أعتقد أن هذه العبارة تعبر عن روح الدعابة، وتميل إلى الأسلوب الشبابي، وهو ما أهدف إليه من خلال عملي"، مشيرة إلى أن اللافتة حققت هدفها في إثارة الجدل، وأنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكملت: "نحن نعمل في مجال "الوِدينغ بلانر"(تنسيق أعراس) منذ 8 سنوات، وقمنا بالإشراف على حفلات زفاف لعدد كبير من فتيات "المحلة"، لذا نحن نرغب بأن تعرفنا الناس أكثر، فضلا عن الأسعار التي لا مثيل لها لدينا".

وأوضحت نور عبد القادر قائلة: "أنا صاحبة الفكرة مع شريكتي إيمان جمال، وهي منظمة حفلات أيضا، وأرسلنا الفكرة إلى شركة إعلان لتصميمها، وظللت أتابع اللافتة حتى خرجت بهذا الشكل."

لا تمتلك "نور" وشريكتها إيمان مقرًا لمشروعهما، غير أنهما تؤكدان أن هناك ثقة كبيرة بينهما وبين العرائس اللاتي تعاملن معهن.

المصدر: "مصراوي"