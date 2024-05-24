حساب خامنئي ينشر صورة لرئيسي مع الإمام الرضا وسليماني (صورة)

أثارت صورة نشرها حساب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد حساب علي خامنئي بالعربية نشر صورة تم نشرها على حساب "موقع الإمام الخامنئي"، ويظهر في الصورة المنشورة عدد من القادة والمسؤولين الإيرانيين الذين قضوا نحبهم بينهم وزير الخارجية، أمير عبد اللهيان الذي قتل في حادثة المروحية ذاتها إلى جانب المرشد الأعلى السابق في إيران الإمام الخميني والقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني وغيرهم.

وجاء في وصف الصورة: "وصف قائد الثورة الإسلاميّة في بيان التعزية الذي أصدره بمناسبة الرحيل المماثل للشهادة لرئيس الجمهورية الشعبي والدؤوب، حجة الإسلام والمسلمين السيد رئيسي، بأنه خادم الرضا، وأشار سماحته إلى الجهود المتواصلة لسماحته في خدمة النّاس والإسلام".

قائد شريف. الله يرحمة💔 — ⚔️القانون فوق الجميع⚔️ (@AysrMjahd93188) May 24, 2024

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع المنشور، حيث علق أحدهم قائلا: "قائد شريف. الله يرحمه"، وأضاف آخر: "إنا لله وانا اليه راجعون، أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل".

هذه الدنيا قصيرٌ عمرها

كيف يهواها

بصيرٌ ذي يقين؟



إنما يحيا الذي مات فدا

دينه والنار

مأوى الخائنين



إن من سار على نهج الهدى

كيف يخشى الموت

ان الموت دَيْن



ولَعمري إنما الموت على

منهج الحق

حياة الخالدين



روافد الياسري — روافد الياسري (@fidaia4343) May 24, 2024

صباح الاثنين الماضي، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خداآفرین" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: RT